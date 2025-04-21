AK Parti Sözcüsü Çelik'ten "Terörsüz Türkiye" mesajı: Birtakım gelişmeler olabilir

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Merkez Karar Yürütme Kurulu (MKYK) toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Çelik, 'terörsüz Türkiye' sürecine ilişkin net mesaj vererek "Bu ay içerisinde bu sürecin belli bir aşamaya geldiği birtakım gelişmeler olabilir" dedi. Yakın zamanda bazı gelişmelerin olacağını vurgulayan Ömer Çelik "Terörsüz Türkiye sürecinin doğru hedeflere, doğru zamanlarda hem ülkemizin yararına olacak şekilde, hem vatandaşlarımızın ortak gelecek idealine katkı sağlayacak şekilde, hem de bölge halklarının dayanışmasına ve barışına katkı sağlayacak şekilde hayata geçeceğini hep beraber göreceğiz." şeklinde konuştu.