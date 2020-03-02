AK Parti Sözcüsü Çelik'ten flaş açıklamalar

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan ve 2 saat süren AK Parti MYK toplantısının ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik canlı yayında Bahar Kalkanı Harekatı ile ilgili flaş açıklamalarda bulundu. Çelik, İdlib'de devam eden Bahar Kalkanı Harekatı'yla ilgili "Eğer biz bugün İdlib'den çekilirsek sınırlarımızın içine kadar gelirler. Türkiye sınırlarını korumak için bu harekatları yapmak zorundadır. Göçü önlemek için harekatları yapmak zorundayız. Hedefimiz bize saldıran rejim unsurlarıdır" ifadelerini kullanırken, Yunanistan göçmenlere yönelik sert müdahaleleriyle ilgili "Yunanistan'ın göçmenlere gaz bombası atması, bir göçmeni öldürmesi ve onların üzerine ses bombası atması insanlık dışı bir yaklaşımdır." dedi.