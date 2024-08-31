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AK Parti Sözcüsü Çelik: CHP nefret söyleminin hamisi olamaz

AK Parti Sözcüsü Çelik: CHP nefret söyleminin hamisi olamaz

Yavuz Topal
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 31.08.2024 11:27
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik yaptığı paylaşımda "Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e, Cumhurbaşkanımız Sn Recep Tayyip Erdoğan’a ve farklı siyasi partilere gönül vermiş vatandaşlarımıza hakaret edilmesi, fikir özgürlüğü değildir. Bu nefret söylemleriyle demokratik siyaset ve hukuk zemininde kesin bir şekilde mücadeleyi sürdüreceğiz. CHP Genel Başkanı tarafından protokolde ağırlanması, alkışlanması ve üstüne taltif edilmesi asla kabul edilemez." ifadelerini kullandı.
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CHP nefret söyleminin hamisi olamaz
"CHP nefret söyleminin hamisi olamaz"
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