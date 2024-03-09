09 Mart 2024, Cumartesi
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AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz A Haber'de! Gündeme dair soruları yanıtladı
31 Mart yerel seçimlerine son 22 gün kaldı. AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz oy pusulalarının hangi durumda geçersiz olduğunu, bölge bölge son dönemde ki anket sonuçlarını, CHP ve DEM Parti arasında ki 'kent uzlaşısı' hakkında A Haber'de yayınlanan Satır Arası programında açıklamalarda bulundu.