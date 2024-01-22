AK Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Aydın Ayaydın'ın sahada

AK Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Aydın Ayaydın seçim çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. A Haber muhabiri Vural Efecik’in konuğu olan Aydın Ayaydın önemli değerlendirmelerde bulundu.

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