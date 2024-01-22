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AK Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Aydın Ayaydın'ın sahada

ahaber.com.tr
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Giriş: 22.01.2024 13:49
AK Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Aydın Ayaydın seçim çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. A Haber muhabiri Vural Efecik’in konuğu olan Aydın Ayaydın önemli değerlendirmelerde bulundu.
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