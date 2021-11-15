AK Parti MKYK sonrası parti sözcüsü Ömer Çelik'ten flaş açıklamalar

Son dakika haberine göre, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik partisinin MKYK toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor. Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Rusya ve Türkiye'nin Libya'da bulunmasıyla ilgili yaptığı açıklamayı ''skandal'' olarak değerlendiren Çelik, Yunanistan'ın tutumuyla ilgili ''Yunan Başbakanı Miçotakis'in tek mesaisi, buluştuğu devlet liderlerine Türkiye'yi şikayet etmek, Türkiye ile ilgili yalan söylemek.'' dedi. CHP'nin şehit yakınına küfreden Lütfü Türkkan'a net bir tepki göstermemesine dikkat çeken Çelik, yaşanan tezatı gözler önüne serdi.