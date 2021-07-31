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AK Parti milletvekili Konya'daki katliamla ilgili flaş gelişmeyi A Haber canlı yayınında duyurdu

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Giriş: 31.07.2021 02:41
Güncelleme:31.07.2021 02:49
Konya'da husumetli iki aile arasında yaşanan olay 7 kişi hayatını kaybetti. Kimliği belirsiz kişi ya da kişiler Meram'da bir eve baskın düzenleyip evde bulunan kişileri  katledildikten sonra evi ateşe verdi. Olay siyasi olarak istismar edilmek istendi. Peki olayın aslı ne? A Haber canlı yayınına telefonla katılan AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Sorgun çarpıcı açıklamalarda bulundu. "Acılar üzerinden kendilerine bir şeyler devşirmek isteyenler bu caniler kadar sorumludur." diyerek sosyal medya bu katliamı başka türlü anlamlara çekmek isteyenlere tepki göstererek "Olayın 10 yıldan fazla geçmişi var. Bir şüpheli güvenlik güçleri tarafından tespit edildi. En kısa sürede yakalacaktır." ifadelerini kullandı.

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