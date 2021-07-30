İçişleri Bakanı Soylu canlı yayında açıkladı: Konya'daki olay Kürt-Türk meselesi değil 11 yıllık bir husumet

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu canlı yayında Konya'daki katliama ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu, Konya'da 7 kişinin öldürülmesiyle ilgili, "Bunun Kürt-Türk meselesiyle ilgili herhangi bir alakası yoktur. Yaklaşık 11 yıllık bir husumet. Arkadaşlarımızın çok kısa bir süre içinde yakalayabileceğini düşünüyoruz." dedi. "Tüm ekiplerimiz bu konuda seferber olmuş durumdadır. İnanıyorum çok kısa süreç içinde yakalanacak, adalete teslim edilecek cezasını alacaktır." diyen Soylu, "Etnik köken üzerinden yapılan değerlendirmelerin tamamı da istismara, provokasyona ve bu ülkenin birliğine yönelik bir anlayışın kendisidir. Bu ülkenin birliğinin ortadan kalkmasına yönelik her saldırı, bilinmelidir ki bizim birliğimizi ve beraberliğimizi çok daha artıracaktır." ifadelerini kullandı.

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