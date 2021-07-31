31 Temmuz 2021, Cumartesi
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
CHP ve HDP Konya'daki katliamın ardından neden bölgeye gidiyor?
Gazeteci Mahmut Övür Konya'da bir eve düzenlenen silahlı saldırı sonucu 7 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından CHP ve HDP'nin bugün bölgeye yapacağı ziyarete ilişkin A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Övür bu olay üzerinden siyaset yapılmasının çok tehlikeli olduğunu vurgularken, ziyaret için "hayra alamet değil" ifadelerini kullandı.