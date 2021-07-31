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CHP ve HDP Konya'daki katliamın ardından neden bölgeye gidiyor?

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Giriş: 31.07.2021 01:48
Gazeteci Mahmut Övür Konya'da bir eve düzenlenen silahlı saldırı sonucu 7 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından CHP ve HDP'nin bugün bölgeye yapacağı ziyarete ilişkin A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Övür bu olay üzerinden siyaset yapılmasının çok tehlikeli olduğunu vurgularken, ziyaret için "hayra alamet değil" ifadelerini kullandı.
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CHP ve HDP Konya'daki katliamın ardından neden bölgeye gidiyor?
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