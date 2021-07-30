SON DAKİKA: Konya'da eve silahlı saldırı: 7 kişi öldürüldü! Ev ateşe verildi
Son dakika... Konya'da, bir eve düzenlenen silahlı saldırıda 7 kişi yaşamını yitirdi, katliamı yapan kişi ya da kişiler evi de ateşe verdi. İtfaiye ekipleri, alevleri söndürmek için müdahale etti. Öte yandan Konya Valisi Vahdettin Özkan ile İl Emniyet Müdürü Engin Dinç de olay yerine gelerek incelemede bulundu. İşte tüyleri diken diken eden yaşam haberinin detayları...
Kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından düzenlenen silahlı saldırıda aralarında kadınlarında bulunduğu 7 kişi hayatını kaybetti.
SALDIRININ ARDINDAN EV DE ATEŞE VERİLDİ
Ateşe verilen ev ise itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.
ŞÜPHELİLERİN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI
Polis çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, olay sırasında bölgeden ayrıldığı üzerinde durulan bir aracın bulunması için tüm kentte çalışma başlatıldı.
VALİ VE EMNİYET MÜDÜRÜ OLAY YERİNDE
Konya Valisi Vahdettin Özkan ile İl Emniyet Müdürü Engin Dinç de olay yerine gelerek incelemede bulundu.
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