SON DAKİKA: Konya'da eve silahlı saldırı: 7 kişi öldürüldü! Ev ateşe verildi

ŞÜPHELİLERİN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Polis çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, olay sırasında bölgeden ayrıldığı üzerinde durulan bir aracın bulunması için tüm kentte çalışma başlatıldı.





VALİ VE EMNİYET MÜDÜRÜ OLAY YERİNDE



Konya Valisi Vahdettin Özkan ile İl Emniyet Müdürü Engin Dinç de olay yerine gelerek incelemede bulundu.