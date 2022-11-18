AK Parti Milletvekili Hulusi Şentürk’ten Aslı Baykal açıklaması: Bizim kapımız herkese açık

CHP’de yaşananlara isyan eden CHP’nin eski Genel Başkanı Deniz Baykal’ın kızı Aslı Baykal partiden istifa etti. Aslı Baykal’ın sosyal medya açıklamaları ise CHP içinde bomba etkisi yarattı. Şu anki CHP yönetimini topa tutan Baykal, “CHP’yi gayri milli olarak niteledi. Ayrılığı sonrası ise “Aslı Baykal AK Parti’ye geçer mi?” sorusu sorulmaya başlandı. Konuya dair A Haber’de konuşan AK Parti Milletvekili Hulusi Şentürk, “Bizim kapımız herkese açık” mesajını verdi. CHP'yi yerden yere vuran Şentürk, "Şu anda CHP’nin tüm söylemleri tamamen gayri milli tabana oturmuş durumda. CHP şu anda tamamen batılı güçlerin Türkiye’de iktidarı değiştirme hevesinin bir aparatı olarak kullanılır hale geldi. Ve bunun için sadece veremeyecekleri hiçbir taviz yok." dedi.

CHP'nin eski Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal, CHP'de yaşananlara isyan etmiş ve partiden ayrılmıştı.

Aslı Baykal, "Türkiye siyasal haritası artık sağ-sol, laik-dindar, Türk-Kürt, Alevi-Sünni diye ayrışmıyor. Türkiye siyasal haritası artık milli ve gayrımilli olarak ayrışıyor. Ben elbette milli saftayım. Önümüzdeki günlerde solcu, laik, alevi ve Kürtlerin çoğunluğunun da milli saflarda olduğu ortaya çıkacaktır." demişti.

Aslı Baykal, "Türkiye'yi seviyor, devletine güveniyor, halkını kimlik ayırmadan seviyorum." ifadelerine yer vermişti.

ASLI BAYKAL: ONLARLA ELBETTE HESAPLAŞACAĞIZ!

Bu mesajları sonrası Aslı Baykal bu akşam saatlerinde bir paylaşım daha yaptı ve "Bu yola çıktığım zaman, babama komplo kuran gayrımilli odağın karşıma çıkacağını biliyordum. Görüyorum ki çok aceleciler. Onlarla elbette hesaplaşacağız." dedi.

"Ama şimdi daha öncelikli bir gündemim var." cümlesine yer veren Aslı Baykal, "Gayrımilli odağın iktidar olamayacağı bir teorik zemine katkıda bulunmaya çalışıyorum. Sonra onları cımbızımla teker teker toplayacağım." açıklamasını yaptı.

AK PARTİ'DEN ASLI BAYKAL AÇIKLAMASI: KAPIMIZ AÇIK...

A Haber'de Merve Türkay sunumuyla ekranlara gelen Memleket Meselesi'nde CHP'de yaşanan Aslı Baykal depremi ele alındı.

"CHP'NİN TÜM SÖYLEMLERİ GAYRİ MİLLİ TABANDA"

Konuya dair konuşan AK Parti İstanbul 1. Bölge Milletvekili Hulusi Şentürk, şunları ifade etti:

"Şu anda CHP'nin tüm söylemleri tamamen gayri milli tabana oturmuş durumda. Elbette CHP'nin kendi seçmen tabanında rahatsız olan var. Türkiye'nin lehine olan hiçbir şeyi desteklemediler. Türkiye'nin meselelerinde bir tavır koyamadı. Hatta Türkiye'nin en büyük problemi ana muhalefet problemidir. Bizim muhalefetimiz milli olmaktan son derece uzaklaştı."

"CHP BATI'YA HİZMET EDİYOR"

"CHP şu anda tamamen batılı güçlerin Türkiye'de iktidarı değiştirme hevesinin bir aparatı olarak kullanılır hale geldi. Ve bunun için sadece veremeyecekleri hiçbir taviz yok."

" ASLI BAYKAL'A KAPIMIZ AÇIK"

Sunucu Merve Türkay'ın "Bu iddialar dolaşıyor birkaç gündür. Aslı Baykal AK Parti'ye mi katılacak? sizce..." sorusuna AK Partili Vekil Hulusi Şentürk, "Bizim kapımız herkese açık. Sayın Cumhurbaşkanımız 'Türkiye Yüzyılı'nı açıklarken de bunu hep beraber yapalım çağrısı yaptı" ifadelerine yer verdi.

"AK Parti'nin bir siyasi görüşü ve uygulaması vardır." diyen Şentürk, "Ama sonuçta kim Türkiye menfaatine bir adım atacaksa bizim kapımız AK Parti olarak açıktır. AK Parti'nin varlık sebebi bu. AK Parti milletin hakimiyeti ve daha güzel yarınlara ulaşabilmesi için kurulmuş bir partidir. Biz herhangi bir ideolojinin hayata geçirilmesi için kurulmuş bir parti değiliz. Biz baştan beri söyledik 'milletin sesi olacağız' diye. Bu çizgimizi sürdürüyoruz. Ne yaparlarsa yapsınlar 20 yıldır girdiğimiz 15 seçimde referandum dahil millet bize destek verdi. Çünkü nereye gidildiğini, ne yapılmak istendiğini Türk milleti çok iyi görüyor." şeklinde konuştu.

AK Parti'den gelen bu olumlu havaya Aslı Baykal'ın ne yanıt vereceği ise merak konusu.