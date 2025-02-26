AK Parti İstanbul İl Başkanı Özdemir A Haber’de! CHP’li İBB’ye tepki: Söylemleri çok icraatları yok

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, A Haber’de CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni sert bir şekilde eleştirerek, 'Söylemleri çok, icraatları yok' ifadelerini kullandı. Özdemir, İstanbul’daki ulaşım sorunlarına dikkat çekerken, özellikle metro projelerinin 2019 sonrasında büyük oranda yavaşladığını ve otobüs filosunun yenilenmediğini belirtti. İstanbul’un trafik sorununun hızla büyüdüğünü ve mevcut yönetiminin yetersiz kaldığını vurgulayan Özdemir, 'Otobüsler, metro hatları ve ulaşım yatırımları konusunda ciddi bir geriye gidiş yaşanıyor' dedi. AK Parti'nin İstanbul'u yeniden kazanmayı hedeflediğini belirten Özdemir, 2028 Cumhurbaşkanlığı ve 2029 yerel seçimlerine yönelik güçlü bir strateji belirlediklerini ifade etti. Partinin yenilenme süreci ve teşkilat yapısındaki değişimlere de değinen Özdemir, AK Parti'nin İstanbul’daki güçlü vizyonunu A Haber ekranlarında paylaştı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN