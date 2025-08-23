AK Parti Grup Başkanı Güler’den Özel’e sert sözler: “Siyasi kalpazanlık yapıyor”

23 Ağustos 2025, Cumartesi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 23.08.2025 13:20
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Kars’ta düzenlenen "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" programında CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i hedef aldı. İzmir’deki yolsuzluk iddialarını gündeme getiren Güler, “İnsanların umutlarını çaldılar. Bu tam bir siyasi kalpazanlık örneğidir” dedi. Güler ayrıca “Terörsüz Türkiye sürecinde asla pazarlık yoktur, olmayacaktır” ifadelerini kullandı.
