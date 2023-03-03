03 Mart 2023, Cuma
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'dan 6’lı koalisyon yorumu: Hepsi birlikte tarih oluyor
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in açıklamaları sonrası 6’lı koalisyon 2023 Cumhurbaşkanlığı seçiminden önce dağıldı. Yaşananları A Haber’de yorumlayan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, “Hepsi birlikte tarih oluyor” dedi ve "Hiç şaşırmadım kurulduğu andan itibaren süreçlerde 6'lı masa ile ilgili çok şey söylendi. Bir ayağı yok, yamuk duruyor, devrilecek dendi. Bu süreçler beklenir gibiydi." şeklinde konuştu.