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AK Parti Çorum mitingi! Başkan Erdoğan: Muhalefet mi kartel mi belli değil

ahaber.com.tr
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Giriş: 25.03.2024 17:16
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti’nin Çorum mitinginde açıklamalarda bulundu. CHP'deki para sayma görüntülerini hatırlatan Erdoğan, "Bunların becerdikleri tek iş kara paradan kule inşa etmek. Bu ülkenin ana muhalefet partisi mi yoksa gayri meşru işler yapan kartel mi olduğu belli değil." dedi.
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Muhalefet mi kartel mi belli değil
"Muhalefet mi kartel mi belli değil"
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