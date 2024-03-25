25 Mart 2024, Pazartesi
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AK Parti Çorum mitingi! Başkan Erdoğan: Muhalefet mi kartel mi belli değil
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti’nin Çorum mitinginde açıklamalarda bulundu. CHP'deki para sayma görüntülerini hatırlatan Erdoğan, "Bunların becerdikleri tek iş kara paradan kule inşa etmek. Bu ülkenin ana muhalefet partisi mi yoksa gayri meşru işler yapan kartel mi olduğu belli değil." dedi.