22 Nisan 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları AK Parti binasına silahlı saldırı! Numan Kurtulmuş’tan önemli açıklamalar

AK Parti binasına silahlı saldırı! Numan Kurtulmuş’tan önemli açıklamalar

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 22.04.2023 16:03
AK Parti binalarına yapılan silahlı saldırılara ilişkin AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş’tan önemli açıklamalar geldi. Numan Kurtulmuş, “Seçim üzerinde böyle etki oluşturma çabası beyhudedir. Silahın kurşunun olduğu yerde millet iradesi olmaz. Bu saldırılar bizi asla yıldırmaz. Bu saldırı Türkiye demokrasisini hedef almıştır” dedi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
AK Parti’ye saldırılar! Flaş açıklama
AK Parti'ye saldırılar! Flaş açıklama
Bedava vaadin sonu!
"Bedava" vaadin sonu!
BBP’de aday tanıtımı ve bayramlaşma!
BBP’de aday tanıtımı ve bayramlaşma!
İstanbul’da kentsel dönüşüm hızlandı!
İstanbul'da kentsel dönüşüm hızlandı!
Muhalefette kimlik istismarı!
Muhalefette kimlik istismarı!
Batı’nın gündemi Türkiye seçimleri
Batı'nın gündemi Türkiye seçimleri
Aile koruma kalkanı programında neler var?
Aile koruma kalkanı programında neler var?
Karadeniz gazı muhaliflerin iddialarını yaktı
Karadeniz gazı muhaliflerin iddialarını yaktı
TS1400 Turboşaft motoru testi geçti
TS1400 Turboşaft motoru testi geçti
Denizden karaya Türkiye’nin enerji yolculuğu
Denizden karaya Türkiye’nin enerji yolculuğu
Şehit yakınlarından 7’li koalisyona tepki!
Şehit yakınlarından 7’li koalisyona tepki!
İşte köy evleri!
İşte köy evleri!
Daha Fazla Video Göster