22 Nisan 2023, Cumartesi
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AK Parti binasına silahlı saldırı! Numan Kurtulmuş’tan önemli açıklamalar
AK Parti binalarına yapılan silahlı saldırılara ilişkin AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş’tan önemli açıklamalar geldi. Numan Kurtulmuş, “Seçim üzerinde böyle etki oluşturma çabası beyhudedir. Silahın kurşunun olduğu yerde millet iradesi olmaz. Bu saldırılar bizi asla yıldırmaz. Bu saldırı Türkiye demokrasisini hedef almıştır” dedi.