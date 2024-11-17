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AK Parti Beylikdüzü İlçe Başkanlığı'na saldırı kamerada!

AK Parti Beylikdüzü İlçe Başkanlığı'na saldırı kamerada!

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 17.11.2024 17:05
Güncelleme:17.11.2024 17:06
İstanbul'da AK Parti Beylikdüzü İlçe Başkanlığına saldırı düzenlendi. Saldırganın taş ve tuğla ile ilçe başkanlığının camlarını kırdığı öğrenilirken, saldırganı yakalama çalışmaları da sürüyor. AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe de alçak saldırıya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu hain girişimi planlayanlara ve destekleyenlere karşı konunun hukuk önünde takipçisi olacağımızı açıkça ifade etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.
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