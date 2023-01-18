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AK Parti beyannamesinde Türkiye Yüzyılı | Gündemdeki konular: Kamu alacaklarına yapılandırma, sıfır araçta kademeli ÖTV indirimi

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Giriş: 18.01.2023 09:43
Güncelleme:18.01.2023 09:46
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, daha önce yaklaşık 17 başlık üzerinde uzlaşan AK Parti kurmaylarına, Cumhuriyet’in 100. yılına atfen bu başlıkları 23'e çıkarmaları talimatı verdi. Seçim beyannamesinin şubat sonuna doğru kamuoyu ile paylaşılması bekleniyor. Beyannamenin gündeminde ise kamu alacaklarına yapılandırma, sıfır araçta kademeli ÖTV indirimi gibi önemli başlıklar var.
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