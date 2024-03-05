Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş duyurdu: 2. Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı hazır

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Başkan Erdoğan'ın katılımı ile bir etkinlik düzenleyeceklerini söyledi. Bakan Göktaş, "2024-2028 yıllarını kapsayan 2. Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı'mızı kamuoyu ile paylaşacağız" diye konuştu.

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