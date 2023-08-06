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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş A Haber'de

A Haber
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Giriş: 06.08.2023 15:41
Son dakika haberi... Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun'un sorularını yanıtladı.
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