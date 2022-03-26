Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık A Haber’de!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık A Haber canlı yayınına katıldı ve önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Yanık, "BM'de çok etkili toplantılar yaptık. Çok verimli bir toplantı oldu, devam ettireceğiz." dedi. Şehit yakınları ve gaziler için toplanan bağışa ilişkin konuşan Bakan Yanık, "Yapılan bağışlar şeffaf bir şekilde paylaşılıyor. Şartlı bağışlar sadece belirtilen konu için kullanılır." ifadelerini kullandı. Yanık, daha önce bin 500 lira olarak ödenen miktarın Nisan ayından itibaren 1 bin 600 lira olacağını belirtti.