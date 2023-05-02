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Aile Hekimliği hizmeti 81 ilde uygulanıyor! Sağlık hizmetine kolaylıkla ulaşılıyor

A Haber
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Giriş: 02.05.2023 14:55
Aile Hekimliği hizmeti, AK Parti döneminde 2005 yılında pilot olarak başlatıldı. 2010 yılından bu yana ise tüm Türkiye'de yaygın olarak uygulanıyor. Bu sayede vatandaşlar sağlık hizmetine en kolay şekilde ulaşabiliyor. İşte tüm detaylar…
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