01 Nisan 2025, Salı
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Aile Bakanı Göktaş'tan annelere müjde!
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yeni anne olanlar ile yeni evlenen çiftlere yapılacak yardımlarla ilgili detayları paylaştı. Bakan Göktaş, doğum yardımıyla ilgili olarak "hak sahibi bütün annelerin bayramdan hemen sonra e-devlet üzerinden başvurularını yapabileceği müjdesini verdi. Göktaş yeni evlenecek çiftlere beyaz eşya ve mobilyada indirim sağlamak için firmalarla protokol hazırlandığını söyledi. Konuyla ilgili açıklama ise bu ay içinde yapılacak.