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Ahmet Davutoğlu'nu vekil stresi bastı: Üzülerek söylüyorum, Millet İttifakı dağılmış görünüyor

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Giriş: 22.09.2023 20:25
Güncelleme:22.09.2023 20:26
14 ve 28 Mayıs'tan önce 'Birleşerek kazanacağız' diyerek Türkiye'yi yönetme hayali kuran küçük ortaklar, birbirine girdi. 8'li koalisyonun adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yaşanan seçim hezimetinin ardından hedef tahtasına kondu. Seçimlere CHP listelerinden giren ve 10 vekil koparan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, CHP listelerinden seçime girmelerinin hata olduğunu söylemişti.Davutoğlu katıldığı bir canlı yayında 8'li koalisyonun akıbetine ilişkin açıklamalarda bulundu.Davutoğlu, "Üzülerek söylüyorum, Millet İttifakı dağılmış görünüyor. Bununla yaşamak durumundayız" dedi. Genel seçimlerdeki yenilgiye ilişkin değerlendirmeler de bulunan Davutoğlu, "Muhafazakar seçmeni ikna edemedik" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...
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