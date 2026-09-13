Ahbap'ın yarım kalan konutları teslim edilmeyi beklerken çürümeye başladı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Ahbap Derneği'nin yardım paralarıyla yapmayı vadettiği konutların Malatya'nın Battalgazi ilçesindeki durumu mercek altına alındı. İnşaat aşamasında kalan yapılardaki son tablo A Haber tarafından görüntülendi. Malatya Mimarlar Odası Başkanı Yunus Emre Fidanel, konutların mevcut durumu ve yapıların yaşamaya elverişliliğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. A Haber muhabiri Mehmet Türel ve kameraman Turgut Yaman, Malatya'nın Battalgazi ilçesindeki konutların mevcut durumunu yerinde görüntüledi.