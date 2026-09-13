Yargıtay'dan fazla mesai kararı: Hafta tatilinde yapılan çalışma nasıl hesaplanacak?

Yargıtay, işçilerin fazla mesai hesaplamalarını yakından ilgilendiren önemli bir karara imza attı. Karara göre hafta tatilinde çalışan işçinin 7,5 saatlik çalışmasının hem hafta tatili hem de fazla çalışma ücreti olarak iki kez hesaplanması mümkün olmayacak. Kararın ayrıntılarını Avukat İlyas Çimen değerlendirdi. A Haber muhabiri Merve İzci Özmen ve kameraman Murat İçen, Yargıtay'ın işçi ve işverenleri ilgilendiren kararının ayrıntılarını aktardı.