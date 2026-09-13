Boğaz'ın tarih kokan mahallesi Çubuklu: Yüzyıllık izler ve yaşayan komşuluk kültürü

İstanbul Boğazı'nın tarih kokan mahallelerinden Çubuklu, sahili, yüzyıllık yalı izleri, tarihî camisi ve yaşayan komşuluk kültürüyle dikkat çekiyor. Mahalle sakinleri bir yandan el emeğini kazanca dönüştürürken bir yandan geçmişten kalan değerleri yaşatıyor. A Haber muhabiri Müzeyyen Yılmaz ve kameraman Niyazi Kurt, Çubuklu'nun hikayesini görüntüledi. Çubuklu Mahallesi Muhtarı Hüseyin Hüsnü Kolcu, mahallenin tarihini, güzelliklerini ve öne çıkan özelliklerini anlattı.