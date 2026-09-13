Eğitimde dönüşümün hikayesi! 75 kişilik sınıflardan akıllı tahtalı okullara
Türkiye'de eğitim alanında son çeyrek asırda, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki AK Parti iktidarları döneminde yaşanan değişim; eski okul görüntüleri, geçmişte yaşananlar ve bugünün eğitim imkanları üzerinden değerlendirildi. Kalabalık sınıflardan öğretmen yetersizliğine, ders kitabı maliyetlerinden ücretsiz kitap, akıllı tahta, yenilenen okullar ve yeni müfredat uygulamalarına uzanan dönüşüm, A Haber'in "Özel Dosya" haberinde mercek altına alındı.