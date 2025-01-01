ahaber.com.tr vatandaşa mikrofon uzattı! Gazze ile ilgili yürek dağlayan sözler....

Yeni yılın ilk gününde yüzbinlerce vatandaş Galata Köprüsü'ne giderek Gazze'de İsrail tarafından yapılan katliamı protesto etti. Sabahın ilk saatlerinden beri alanın nabzını tutan editörümüz Büşra Arga vatandaşlara mikrofon uzattı. Eşi Filistinli olan bir vatandaş bölgede yaşanan katliama ilişkin Müslümanlara birlik çağrısı yaparken yakınlarının soğuk hava nedeniyle kıyafet almak için gittikleri ev yolunda şehit olduklarını anlattı. Öte yandan gençler de ahaber.com.tr'ye konuşurken 'Artık çocuklar ölmesin. Bu savaşın bitmesi ve barışın gelmesi için bizim de destek olmamız lazım.' dedi.. İşte detaylar....

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