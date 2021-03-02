Afyonkarahisar'da acılı çiğköfte nedeniyle darp edilen genç A Haber’e konuştu

Afyonkarahisar'da G.Ş. isimli şahıs, gittiği çiğ köftecide kendisine acısız çiğ köfte yerine acılı çiğ köfte veren iş yeri çalışanı Yılmaz Koç’u dövmüştü. Gözaltına alınıp serbest bırakılan saldırgan yaptığı paylaşımlarla çileden çıkarırken dün akşam saatlerinde tutuklandığı bilgisi geldi. Olay tüm Türkiye’de büyük yankı uyandırırken bu kez gözaltındaki şahsın kardeşi yine o dükkana gitti. Şiddetin boyutunu artırdı camları kırmaya çalıştı ve motoru devirdi. İşte o saldırıya maruz kalan Yılmaz Koç yaşadıklarını A Haber’de anlattı