01 Eylül 2021, Çarşamba
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Afganistan’da yeni dönem başladı! Kabil’de yaşam normale döndü mü? Kabil Havalimanı’nda son durum ne? A Haber ekibi Kabil sokaklarında
ABD'nin çekilme süreci tamamlandı. 20 yıllık Afganistan işgali sona erdi. Peki Kabil Uluslararası Havalimanı'nda son durum ne? A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali bölgeden son gelişmeleri aktardı.Sali, "Havalimanı’na girişler kapalı sadece özel izinli olanlar girebiliyor. ABD’liler burayı terk ederken harap edip terk etti. İçeride çalışmalar devam ediyor. Taliban’ın Afgan ordusundan ele geçirdiği araçlar var. ABD ordusundan kalan araçlar var." ifadelerini kullandı. Kabil sokaklarında son durumu aktardı.