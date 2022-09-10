Afetzedelerin yaraları sarıldı! Başkan Erdoğan çiftçi aileyi traktör için iki kez aradı: Allah ondan razı olsun

Antalya'da geçtiğimiz yılın temmuz ayında başlayan orman yangınları, tüm ülkenin ciğerini yakmıştı. Yangından en çok etkilenen bölge olan Manavgat'ta, devletin seferberliğiyle yaralar kısa sürede sarıldı. Elim olayda evini ve traktörünü kaybeden Akça ailesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği sözleri kısa sürede yerine getirdiğini vurgulayarak devlete ve millete teşekkür etti. 64 yaşındaki Mithat Akça, Başkan Erdoğan'ın traktör için kendisini iki kez aradığını belirterek, "Yangından hemen sonra Cumhurbaşkanımız köyümüze geldi. Omzuma elini koydu, 'Sana yeni traktör göndereceğim' dedi. Allah ondan ve milletimizden razı olsun. Yeni evimizden memnunum, evimiz çok güzel." diye konuştu.