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Afet bölgesinde siyaset devşiren Kılıçdaroğlu'nu vatandaş yuhaladı: "Burası siyaset yeri değil acımız var"

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Giriş: 15.03.2023 22:23
Depremin ilk gününden itibaren takoz siyseti güden CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu bu sefer de deprem bölgesinde siyaset yapmaya çalıştı. Kılıçdaroğlu'nun bu girişimine vatandaşlar yuhalayarak tepki gösterdi.
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