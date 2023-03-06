06 Mart 2023, Pazartesi
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Afet bölgesinde Berat Gecesi hazırlığı! Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş A Haber'de: "Ruhi yenilenme için büyük vesile"
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Ramazan ayının müjdecisi olarak kabul edilen Berat Kandili'ne ilişkin A Haber'de değerlendirmelerde bulundu. Geceyi deprem bölgesinde geçirecek olan Erbaş, "Bu gece depremde vefat eden kardeşlerimiz ve enkazlardan yaralı kurtulan vatandaşlarımız için dua edeceğiz" dedi. Berat Gecesi'nin günahlardan affolunması için büyük bir fırsat olduğunu ifade eden Erbaş, "Müslümanlar için mübarek gün ve geceler ruhi yenilenmeye vesile oluyor. İdrak ettiğimiz mübarek geceler, bayram günleri, dinimizin önemli anlarındandır" ifadelerini kullandı.