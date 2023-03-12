AFAD semt semt açıkladı! İşte İstanbul’da DEPREM RİSKİ taşıyan ilçe ve mahalleler

Asrın afetinin ardından gözler İstanbul'a çevrildi. AFAD'ın İstanbul için hazırladığı Kırmızı Eylem Planı'nda megakentte acil dönüşüm yapılması gereken ilçelere dikkat çekiliyor. Peki, AFAD'ın Kırmızı Eylem Planı nedir? İstanbul'da hangi ilçeler risk grubunda yer alıyor? Anadolu Yakası'nda riskli semtler hangileri? Avrupa Yakası'nda hangi bölgeler? A Haber muhabiri Pınar Özenç tek tek aktardı.

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