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AFAD duyurdu! Gümüşhane'de 4.3 büyüklüğünde korkutan deprem!

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Giriş: 18.12.2023 01:42
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 01:15'te merkez üssü Gümüşhane'nin Kelkit ilçesi olan, 4.3 büyüklüğünde bir sarsıntı gerçekleşti. Sarsıntı Trabzon başta olmak üzere çevre illerden de hissedildi.

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