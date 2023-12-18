AFAD duyurdu! Gümüşhane'de 4.3 büyüklüğünde korkutan deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 01:15'te merkez üssü Gümüşhane'nin Kelkit ilçesi olan, 4.3 büyüklüğünde bir sarsıntı gerçekleşti. Sarsıntı Trabzon başta olmak üzere çevre illerden de hissedildi.