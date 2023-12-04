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AFAD Deprem Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar A Haber’de

A Haber
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Giriş: 04.12.2023 11:21
A Haber' konuşan AFAD Deprem Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar, “Bize ulaşan olumsuz bir durum yok. Sahada taramalarımız devam ediyor. Marmara’da meydana geldi ve çevre illerde ciddi şekilde hissedildi. Vatandaşlarımız sakin kalmalı ve panik yapmamalı. Deprem 10-15 saniye sürdü. Orta büyüklükte bir deprem yaşadık, hissedilebilir ama hasar yapmaması gerekir. Şu ana kadar olumsuz bir durum yok. Artçı depremleri vatandaşlarımız hissedebilir. Gemlik fayı Gemlik Körfezi’ni kat eden bir fay hattı. Marmara’da önemli fay katlarından biri. Burada bir kırılma gerçekleşti. Ülkemiz bir deprem ülkesi. Ülkemizde 5 ve üzerinde deprem üretme riski olan çok sayıda var. Depremin nerede olacağına dair tartışmaları tartışmak yerine kendimizi ve şehirlerimizi depreme hazırlamalıyız. Ülkemizin her yerinde dönüşmesi gereken yapılar var. Marmara sismik anlam dünyanın en iyi izlenen noktalarından birisi ve sürekli olarak AFAD merkezinden izleniyor. Çok sayıda riskli bina var ve bunların bir an önce dönüşmesi gerekiyor.” dedi.
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