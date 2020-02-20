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20.02.2020
Adnan Oktar örgütünün firarı üyesi Kapalıçarşı'da yakalandı
Emniyet ekipleri Adnan Oktar örgütünün firari üyelerinin peşini bırakmıyor. Kapalıçarşı girişinde kimlik kontrolü yapan Güven Timleri, şüphelendikleri Abdülkadir Erhan Keskin 'i durdurdu. Şüphelinin kimlik sorgusunu yapan polis, Keskin'in Adnan Oktar Suç Örgütünün üyesi olduğunu ve arandığını belirledi. Abdülkadir Erhan Keskin gözaltına alındı.
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