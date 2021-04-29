Adnan Oktar örgütünde çözülmeler hızlandı! Bir 'kedicik' daha itirafçı oldu

Adnan Oktar Organize Silahlı Suç Örgütü davası görülürken birçok isim itirafçı oldu, örgütle ilgili önemli bilgiler verdi. Örgütün finansal gücü ve sosyal medyadaki dezenformasyonları azalınca Müge Ögütçü de itirafçı oldu. 1989’daki ÖSYM sınavında birinci olan ve Boğaziçi Üniversitesi Mütercim-Tercümanlık Bölümü’nü bitiren Müge Ögütçü, “Adnan Oktar bana 3 kez tecavüz etti, dayak attı” diyerek etkin pişmanlıktan faydalanmak istedi.