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Adıyaman’da 4,2’lik deprem! AFAD: Çelikhan merkezli deprem saat 13.47’de meydana geldi | SON DEPREMLER

ahaber.com.tr
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Giriş: 06.06.2024 14:04
Son dakika deprem haberi… Adıyaman 4,2’lik deprem ile sallandı. AFAD’ın yaptığı açıklamaya göre Çelikhan merkezli deprem saat 13.47’de meydana geldi.
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