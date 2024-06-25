25 Haziran 2024, Salı
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Adım adım 3. Dünya Savaşı’na gidiş | ABD öncülüğünde Batı'nın Çin ve Rusya karşılaşması! Nükleer savaş riski var mı?
2022 yılının şubat ayında başlayan Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken İsrail’in Gazze’de 7 Ekim’den sonra başlattığı katliam tüm dünyayı endişelendiren savaş korkusuna sürükledi. İsrail-Lübnan sınırında ise gerilim hat safhada. Türkiye’nin hem güneyinde hem kuzeyinde savaş pozisyonları alınırken liderlerden de 3. Dünya Savaşı uyarıları geliyor. Peki son dönemde yükselen "savaş" uyarıları ne anlama geliyor? 3. Dünya Savaşı mı çıkacak? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Hazar Vural Jane değerlendirdi.