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ADD kurucusu Aybüke Yalçın’ın adından rahatsız oldu!

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Giriş: 27.04.2021 13:37
Güncelleme:27.04.2021 13:44
AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın adı verilen okulun isminin değişmesi için dava açan Atatürkçü Düşünce Derneği kurucusu Hasan İleri'yi sert sözlerle eleştirdi. Meclis'teki basın toplantısında konuşan Canbey ''Yaşananlar Atatürkçü Düşünce Derneği'ni ve CHP’yi rahatsız etmiyor mu?'' diye sordu.
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