19 Şubat 2024, Pazartesi
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Aday listeleri 20 Şubat’a kadar teslim edilecek! Kesin aday listeleri 3 Mart’ta ilan edilecek
Yüksek Seçim Kurulu tarafından 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimi'ne ilişkin seçim takvimi işliyor. Siyasi partiler, aday listelerini en geç 20 Şubat Salı saat 17'ye kadar teslim edecek, bağımsız adaylar da aynı gün saat 17'ye kadar başvuru yapabilecek.