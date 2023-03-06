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Aday Kemal Kılıçdaroğlu mu? Meral Akşener'siz toplanacak 5'li koalisyonun adayı kim olacak? İşte son gelişmeler...

A Haber
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Giriş: 06.03.2023 10:21
5'li koalisyon bugün Saadet Partisi ev sahipliğinde tekrar toplanacak. 5'li koalisyon bugün adayını açıklıyacak mı? A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş toplantıya ev sahipliği yapacak SP Genel Merkezi'nden gelişmeleri aktardı.
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