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Aday açıklayamayan 6’lı masada hangi krizler yaşandı?

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Giriş: 30.11.2022 09:36
Güncelleme:30.11.2022 09:38
6’lı masa 9. toplantısını yaptı ve HDP’nin geçtiğimiz yıl açıkladığı “Tutum Belgesine” benzer bir anayasa değişikliği teklifi sundu. Eleştirilerin odağında olan 6 lider ise hala bir aday ortaya koyamadı. Peki bu süreç içerisinde 6’lı masada hangi krizler baş gösterdi? İşte tüm detaylar…

ALTILI MASADA YAKIN ZAMANDA YAŞANAN KRİZLER

- AKŞENER'İN "CHP'LİLER ŞIMARDI" ÇIKIŞI

- "KİMYASAL SİLAH İDDİASI" İHTİLAFI

- "BAŞÖRTÜSÜ" ANLAŞMAZLIĞI

- "HAMBURGER YEDİK-YEMEDİK" TARTIŞMASI

- AKŞENER'İN "BTP" DAYATMASI

- "AKŞENER YAVAŞ'A ADAYLIK TEKLİF ETTİ" İDDİASI

- İYİ PARTİ'NİN 81 İL BAŞKANI "ADAY AKŞENER" DİYECEK SÖYLENTİLERİ

- "KILIÇDAROĞLU KAZANAMAZ-KULAK ÇEKME" GERİLİMİ

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