30 Kasım 2022, Çarşamba
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Aday açıklayamayan 6’lı masada hangi krizler yaşandı?
6’lı masa 9. toplantısını yaptı ve HDP’nin geçtiğimiz yıl açıkladığı “Tutum Belgesine” benzer bir anayasa değişikliği teklifi sundu. Eleştirilerin odağında olan 6 lider ise hala bir aday ortaya koyamadı. Peki bu süreç içerisinde 6’lı masada hangi krizler baş gösterdi? İşte tüm detaylar…
ALTILI MASADA YAKIN ZAMANDA YAŞANAN KRİZLER
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- "KİMYASAL SİLAH İDDİASI" İHTİLAFI
- "BAŞÖRTÜSÜ" ANLAŞMAZLIĞI
- "HAMBURGER YEDİK-YEMEDİK" TARTIŞMASI
- AKŞENER'İN "BTP" DAYATMASI
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- İYİ PARTİ'NİN 81 İL BAŞKANI "ADAY AKŞENER" DİYECEK SÖYLENTİLERİ
- "KILIÇDAROĞLU KAZANAMAZ-KULAK ÇEKME" GERİLİMİ