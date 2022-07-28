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Adana'da sözde kültür merkezinde skandal görüntü: Kız çocuklarını militanlaştırılıp dağa gönderiyorlar

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Giriş: 28.07.2022 10:33
Adana’da bölücü terör örgütüne yönelik yapılan ve 37 zanlının yakalanıp 4 kişinin tutuklandığı operasyonda mercek altına alınan bir kültür merkezinde yaşları özellikle 7 ila 15 arasında değişen kız çocuklarının militanlaştırılıp dağa gönderildiği öne sürüldü. Bilgisayardan çıkan görüntülerde üzerinde teröristbaşı Abdullah Öcalan’ın resmedildiği tişörtlerin yanı sıra ‘Kürdistan’ yazılı tişörtlerle birlikte örgütün sözde üniformasını giyip; sarı, kırmızı ve yeşil renklerde poşu takan kız çocuklarının koro halinde örgüt propagandası yapan marş ve şarkılar söylediği görülüyor. Yaşları 7 ile 15 arasında değişen söz konusu çocukların, yanaklarına; ‘YPG’ ve ‘YPJ’ ibarelerini yazdırmaları da dikkat çekiyor.
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