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Adana’da PKK’ya şafak operasyonu! 15 Şubat öncesi darbe

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Giriş: 14.02.2022 10:15
Güncelleme:14.02.2022 10:18
Adana'da, terör örgütü elebaşı Öcalan'ın yakalanmasının yıl dönümü öncesinde PKK'ya şafak operasyonu yapıldı. Baskınlarda 14 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 14 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. 3 şüpheliyi yakalama çalışmaları ise sürüyor.
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