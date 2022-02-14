14 Şubat 2022, Pazartesi
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Adana’da PKK’ya şafak operasyonu! 15 Şubat öncesi darbe
Adana'da, terör örgütü elebaşı Öcalan'ın yakalanmasının yıl dönümü öncesinde PKK'ya şafak operasyonu yapıldı. Baskınlarda 14 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 14 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. 3 şüpheliyi yakalama çalışmaları ise sürüyor.