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Adana’da 4,4 şiddetinde ikinci deprem!

A Haber
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Giriş: 25.07.2023 11:30
Adana’nın Kozan ilçesinde sabah saatlerinde meydan gelen 5,5 büyüklüğündeki depremden sonra ikinci bir deprem meydana geldi. 4,4’lük deprem de korkuya yol açtı. Detayları A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur aktardı.
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