12 Aralık 2021, Pazar
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Adana Büyükşehir'de işçi kıyımı sürüyor! 100 işçi daha ekmeğinden edildi
Son dakika haberi... Adana Büyükşehir Belediyesi'nde işçi kıyımı sürüyor. 100 işçinin daha görevine son verildi. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, “işten kimse çıkarılmayacak” sözünü unuttu mu? Detayları A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur aktardı.