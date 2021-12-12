12 Aralık 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Adana Büyükşehir'de işçi kıyımı sürüyor! 100 işçi daha ekmeğinden edildi

Adana Büyükşehir'de işçi kıyımı sürüyor! 100 işçi daha ekmeğinden edildi

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 12.12.2021 12:44
Son dakika haberi... Adana Büyükşehir Belediyesi'nde işçi kıyımı sürüyor. 100 işçinin daha görevine son verildi. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, “işten kimse çıkarılmayacak” sözünü unuttu mu? Detayları A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur aktardı.
İşten çıkarılan işçiler CHP binası önünde eylem yaptı! İŞTEN ÇIKARILAN İŞÇİLER CHP BİNASI ÖNÜNDE EYLEM YAPTI!
CHPli başkan MHPli karı-kocayı işten kovdu CHP'Lİ BAŞKAN MHP'Lİ KARI-KOCAYI İŞTEN KOVDU
Mağdur işçilerden suç duyurusu MAĞDUR İŞÇİLERDEN SUÇ DUYURUSU

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
100 işçi daha ekmeğinden edildi
100 işçi daha ekmeğinden edildi
CHP’li belediyeler borç batağında!
CHP'li belediyeler borç batağında!
Kadına şiddete ağır ceza geliyor
Kadına şiddete ağır ceza geliyor
Dağdan inip İBB’ye girdiler!
Dağdan inip İBB’ye girdiler!
İETT’de yine aynı manzara!
İETT'de yine aynı manzara!
İETT’de yine aynı manzara: Vukuatları bitmiyor
İETT'de yine aynı manzara: Vukuatları bitmiyor
Aynı ürüne üç farklı etiket!
Aynı ürüne üç farklı etiket!
Türkiye’de Omicron varyantı tespit edildi
Türkiye'de Omicron varyantı tespit edildi
Samuel Eto’o ’Başkan’ seçildi
Samuel Eto'o 'Başkan' seçildi
İşte günün Kovid-19 tablosu
İşte günün Kovid-19 tablosu
Şehidin 1 yıl önce çizdirdiği resim duygulandırdı
Şehidin 1 yıl önce çizdirdiği resim duygulandırdı
Muharrem İnce, CHP’ye yüklendi! Sahtekarlar...
Muharrem İnce, CHP'ye yüklendi! "Sahtekarlar..."
Daha Fazla Video Göster