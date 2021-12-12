Adana Büyükşehir'de işçi kıyımı sürüyor! 100 işçi daha ekmeğinden edildi

Son dakika haberi... Adana Büyükşehir Belediyesi'nde işçi kıyımı sürüyor. 100 işçinin daha görevine son verildi. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, “işten kimse çıkarılmayacak” sözünü unuttu mu? Detayları A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur aktardı.

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