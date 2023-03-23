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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan Eskişehir'deki depremzede öğrenciye "başörtüsü" ayrımcılığına tepki: İlkel 28 Şubat zihniyeti...

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Giriş: 23.03.2023 10:02
Son dakika haberi | Deprem bölgesi Hatay'dan Eskişehir'e gelen depremzede ailenin 9. sınıf öğrencisi kızları T.N.İ.'nin yönetim kurulu başkanlığını CHP'li Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in yaptığı "Özel Çağdaş Okulları"na nakli başörtülü olduğu gerekçesiyle kabul edilmedi. Konuyla ilgili soruşturma başlatılırken, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla duruma tepki gösterdi. Bakan Bozdağ, "AK Parti iktidarında hiçbir güç ve hiçbir kimse; başörtülü kadınların eğitim ve öğretim hak ve hürriyetini kullanmasını engelleyemez, başörtüsü zulmünü hortlatamaz, yeniden ikna odaları kuramaz, ilkel 28 Şubat zihniyetini uygulamaya koyamaz, yobazlığa cür’et edemez." dedi.
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